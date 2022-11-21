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Беленюк покинул состав НОК, обвинив Гутцайта в продвижении "своих" людей - бывших членов ОПЗЖ

Недавнее представление имени Суркиса и Шуфрича было своеобразным отвлечением внимания от действительно серьезной проблемы.
Вчера, 21:38
Жан Беленюк / https://www.facebook.com/zhanbeleniuk
Жан Беленюк / https://www.facebook.com/zhanbeleniuk

Олимпийский чемпион и по совместительству народный депутат Украины Жан Беленюк объявил, что покидает состав Национального олимпийского комитета.

На своей странице в Facebook он опубликовал свое заявление о выходе из состава членов НОК.

Свое решение Беленюк объяснил в прикрепленном комментарии к посту. Этим объяснением оказался пост Романа Зозули, который расписал всю ситуацию в комитете.

Бывший форвард сборной Украины считает, что недавний скандал с последующим выходом Григория Суркиса и Нестора Шуфрича из состава НОК был ничем иным как "громоотводом".

По его мнению, пока общественность была отвлечена этими двумя, новый президент НОК Вадим Гутцайт привел в комитет "свою команду", 80% участников которой не имеют никакого отношения к украинскому спорту, а также являются бывшими участниками запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

Напомним, что Андрей Шевченко и Андрей Павелко покинули состав НОК из-за присутствия в нем Суркиса и Шуфрича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роман Зозуля Жан Беленюк НОК Украины Вадим Гутцайт

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