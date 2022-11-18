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Шевченко и Павелко отказались от своих мест в НОК из-за Суркиса и Шуфрича

Их не устроил состав НОК, где нашлось место некоторым личностям.
Сегодня, 18:18
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета проводились выборы новых членов НОК.

Среди 39 выбранных представителей оказался Андрей Шевченко. Однако, уже на следующий день он решил отказаться от своего места, аргументируя это "новым составом НОК", в котором он не может оставаться.

Его же примеру последовал и Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Он также сослался на то, что в список членов НОК вошли участники партии ОПЗЖ.

Хотя имена не были названы, все прекрасно понимают, что данные протесты Шевченко и Павелко связаны с Нестором Шуфричем и Григорием Суркисом - оба являлись участниками запрещенной в Украине партии ОПЗЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Андрей Павелко

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