Шевченко, Усик, Бех-Романчук и Григорий Суркис избраны членами НОК

На Генассамблее Национального олимпийского комитета, которая транслировалась в прямом эфире на YouTube, состоялись выборы новых членов НОК.

Новыми представителями комитета стали Андрей Шевченко, Александр Усик, Марина Бех-Романчук, Григорий Суркис и Лилия Подкопаева.

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Всего в новый состав НОК вошло 39 человек, которые способствуют развитию и пропаганде спорта в Украине. Они будут участниками НОК на протяжении четырех лет (с 2022 по 2026 год).

По результатам голосования 99 человек проголосовали "за", 11 человек проголосовали "против", еще четверо воздержались от голосования.