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Шевченко, Усик, Бех-Романчук и Григорий Суркис избраны членами НОК

Определились новые участники Национального олимпийского комитета Украины.
Сегодня, 18:14
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

На Генассамблее Национального олимпийского комитета, которая транслировалась в прямом эфире на YouTube, состоялись выборы новых членов НОК.

Новыми представителями комитета стали Андрей Шевченко, Александр Усик, Марина Бех-Романчук, Григорий Суркис и Лилия Подкопаева.

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Всего в новый состав НОК вошло 39 человек, которые способствуют развитию и пропаганде спорта в Украине. Они будут участниками НОК на протяжении четырех лет (с 2022 по 2026 год).

По результатам голосования 99 человек проголосовали "за", 11 человек проголосовали "против", еще четверо воздержались от голосования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Андрей Шевченко Григорий Суркис

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