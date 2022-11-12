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"Это Украина": Усик отреагировал на освобождение Херсона от российских захватчиков

Вспомнил чемпион также и другие временно оккупированные украинские территории.
Сегодня, 13:18
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на освобождение Херсона от российских захватчиков.

В своем Instagram прославленный боксер отметил, что все это Украина, вспомнив и другие временно оккупированные украинские земли, а также отдал должное Вооруженным силам Украины.

"Донецк - это Украина! Луганск - это Украина! Запорожье - это Украина! Крым - это Украина! Херсон - это Украина!

Слава Украине! Слава ВСУ!" - написал Усик.

Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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