"Это Украина": Усик отреагировал на освобождение Херсона от российских захватчиков
Вспомнил чемпион также и другие временно оккупированные украинские территории.
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик отреагировал на освобождение Херсона от российских захватчиков.
В своем Instagram прославленный боксер отметил, что все это Украина, вспомнив и другие временно оккупированные украинские земли, а также отдал должное Вооруженным силам Украины.
"Донецк - это Украина! Луганск - это Украина! Запорожье - это Украина! Крым - это Украина! Херсон - это Украина!
Слава Украине! Слава ВСУ!" - написал Усик.
Ранее Александр Усик поделился мыслями о развязанной россиянами войне против Украины и высказался о своем отношении к президенту страны-агрессора.