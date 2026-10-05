"Я еду домой": гимнастка сборной Украины получила гражданство Хорватии

Пикалюк может дебютировать под хорватским флагом уже на турнире Aura Cup в Загребе, который пройдет 8–11 октября. Для этого хорватская федерация должна вовремя получить для гимнастки лицензию FIG.

По словам Пикалюк, новость о получении гражданства стала для нее неожиданной.

"Когда мне позвонили и сказали, что я хорватка, я не знала, как реагировать, лишь плакала. Но чувствовала большую благодарность тренеру Нице, клубу Aura, Хорватской федерации гимнастики и Хорватскому олимпийскому комитету", — сказала гимнастка.

Анна переехала в Хорватию около полутора лет назад. Из-за войны она сначала покинула Киев вместе с мамой и братом и уехала в Вену, после чего перебралась в Загреб. Сейчас Пикалюк считает Хорватию своим домом.

"Сейчас, когда я куда-то еду и возвращаюсь в Загреб, говорю: "Я еду домой". Aura и Хорватия помогли мне снова обрести дом", — рассказала спортсменка.

При этом гимнастка призналась, что скучает по Украине. Ее бабушка и дедушка по-прежнему находятся в Киеве.

"Им придется уехать. Это невыносимо. Они вообще не спят, каждый день происходят обстрелы. Надеюсь, что все это как можно скорее закончится", — сказала Пикалюк.

Напомним, на днях украинка выиграла второй этап Тура Коста-Рики по велоспорту и возглавила общий зачет.

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