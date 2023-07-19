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Гутцайт: МОК еще не приняли решение о возможном допуске россиян и белорусов

Политик заявил, что НОК Украины будет добиваться полного отстранения спортсменов из стран-агрессоров.
Сегодня, 10:59
Вадим Гутцайт / hsl.com.ua
Вадим Гутцайт / hsl.com.ua

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт высказался о ситуации о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпиаде.

Функционер сообщил, что в МОК еще не приняли окончательное решение по поводу спортсменов из стран-агрессоров.

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"Я общался с МОК — они сказали, что еще не приняли решение о возможном допуске российских или белорусских спортсменов, но если и допустят, то только под нейтральным флагом, то есть не будет российской или белорусской символики на международных соревнованиях и Олимпийских играх.

Но все же мы тоже выступаем против того. Пока идет война, им не место на Олимпийских играх. Мы и дальше будем работать с нашими партнерами, с международным сообществом, чтобы наши спортсмены вместе с международными спортсменами тоже сказали свое слово, что российским и белорусским спортсменам не место на международной арене", - отметил политик в интервью Minmolodsport.

Ранее сообщалось, что МОК запретил олимпийские квалификационные турниры в Лондоне, из-за позиции в отношении россиян


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