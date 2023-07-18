МОК разрешил доверенному лицу Путина Исинбаевой работать в организации

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сообщила, что комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) разрешил ей работать в организации.

Группа проверяла спортсменку на два нарушения: поддерживает ли Исинбаева войну и есть ли у нее какие-либо контракты с военными структурами.

"Сегодня я с радостью могу сообщить, что уже в сентябре 2023 возобновляю свою международную деятельность в МОК, так как в отношении меня у МОК нет никах сомнений и не под какие статьи и санкции я не попадаю. Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фейковые статьи и информацию: я человек мира, всегда была и ею останусь!", - заявил Исинбаева.

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С 2016 года Исинбаева входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета. В конце июня 2023 года стало известно, что организация проводит в отношении нее проверку. Комитет по этике рассматривал только события, произошедшие после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Напомним, Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов.

Отметим, олимпийская чемпионка россиянка Исинбаева является обладательницей действующего звания майора.

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