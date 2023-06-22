МОК проверит майора Исинбаеву и других официальных лиц по поддержке войны в Украине

МОК проверит Елену Исинбаеву и Шамиля Тарпищева на поддержку вооруженных сил рф. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета.

"Чтобы избежать применения различных подходов в отношении спортсменов и официальных лиц из России и членов МОК из этой страны, комиссия по этике МОК проинформировала, что два условия из рекомендаций МОК можно применить к членам организации.

Первое – активная поддержка боевых действий, второе – контрактные обязательства с военными структурами.

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Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года. Сейчас проводятся все необходимые действия, которые будут рассмотрены комиссией по этике", – приводит слова Марка Адамса IOC Media.

Отметим, олимпийская чемпионка россиянка Исинбаева является обладательницей действующего звания майора, а Тарпищев неоднократно публично и в социальных сетях поддерживал военную агрессию в Украине.