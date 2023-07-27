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Харлан все-таки дисквалифицировали с ЧМ

Похоже, что комиссия пересмотрела свое решение.
Сегодня, 14:46
Ольга Харлан
Ольга Харлан

Ольга Харлан все-таки была дисквалифицирована с ЧМ по фехтованию.

Напомним, наша фехтовальщица в первом же раунде встретилась с росиянкой, выиграла и отказалась жать ей руку.

По правилам международной федерации фехтования проявление неуважения к рефери, оппоненту или зрителям наказывается дисквалификацией. Однако в итоге Ольгу пропустили дальше.

Однако вскоре оказалось, что Харлан все же получила дисквалификацию. Далее украинка должна была встретится с представительницей Болгарии Йоаной Илиевой, но та просто прошла дальше, если верить турнирной сетке.

Также напомним, что донецкий Шахтер может сыграть еврокубковые матчи на немецкой арене.

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