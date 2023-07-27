Шахтер рассматривает вариант проведения матчей ЛЧ в Германии

У Шахтера появился неожиданный вариант с проведением матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает журналист Игор Семйон, "горняки" склоняются к тому, чтобы не играть свои матчи главного кубкового турнира Европы в Польше.

Дело в том, что местный стадион Варшавы занят Легией, которая будет играть в Лиге конференций, а вариант с Гданском не нравится самому клубу.

Существует большая вероятность того, что игры ЛЧ украинская команда будет играть в немецком Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион.