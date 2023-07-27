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Протест россиянки Смирновой против Харлан был отклонен - украинка прошла в следующий раунд ЧМ

Судьи встали на сторону нашей фехтовальщицы.
Сегодня, 13:03
Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/
Ольга Харлан / https://www.instagram.com/olgakharlan/

Украинская спортсменка Ольга Харлан оказалась в эпицентре неприятной ситуации после встречи против россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

Фехтовальщица победила, но не пожала руку представительнице государства-оккупанта, что та посчитала проявлением неуважения, а это в фехтовании карается дисквалификацией. 

В связи с этим. Смирнова подала проетст на результаты матча и около часа ждала вердикта судей касаемо случившейся ситуации.

Однако, Харлан после боя протянула шпагу Смирновой, что судьи интерпретировали как проявление уважения, поэтому, приняли решение в пользу украинки.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан Анна Смирнова

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