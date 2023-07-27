Протест россиянки Смирновой против Харлан был отклонен - украинка прошла в следующий раунд ЧМ
Судьи встали на сторону нашей фехтовальщицы.
Украинская спортсменка Ольга Харлан оказалась в эпицентре неприятной ситуации после встречи против россиянки Анны Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.
Фехтовальщица победила, но не пожала руку представительнице государства-оккупанта, что та посчитала проявлением неуважения, а это в фехтовании карается дисквалификацией.
В связи с этим. Смирнова подала проетст на результаты матча и около часа ждала вердикта судей касаемо случившейся ситуации.
Однако, Харлан после боя протянула шпагу Смирновой, что судьи интерпретировали как проявление уважения, поэтому, приняли решение в пользу украинки.