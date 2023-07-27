Харлан победила россиянку Смирнову на старте чемпионата мира по фехтованию

Однако, украинку могут дисквалифицировать

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан стартовала на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

В первом раунде спортсменка встретилась с россиянкой Анной Кузнецовой, выступающей в качестве нейтрального спортсмена.

Харлан победила Кузнецову со счетом 15-7 и должна квалифицироваться в следующей раунд, однако, после матча Ольга не пожала представительницы страны-террориста руку, из-за чего та подала протест.

По правилам международной федерации фехтования проявление неуважения к рефери, оппоненту или зрителям наказывается дисквалификацией,

Отметим, что вчера, 26 июля, украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин снялся с соревнований, не выйдя на матч против еще одного спортсмена государства-оккупанта Вадима Анохина.

Напомним, ранее министерство спорта Украины внесло правки в закон, отменив бойкот турниров, куда допустили россиян и беларусов.