Кулеба - о дисквалификации Харлан: Смирнова поступила так, как действует российская армия на поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Ольги Харлан с чемпионата мира по фехтованию.

Глава МИД призвал международную федерацию фехтования отменить наказание украинки, а также прокомментировал поведение представительницы страны-террориста Анны Смирновой с теми, кто ежедневно осуществляет военные преступления на территории нашей страны.

"Анна Смирнова проиграла честный бой и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан победила в честном соревновании и достойно показала себя.

Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей соревноваться", - написал Кулеба.

