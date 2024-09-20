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Харлан снялась для обложки сентябрьского номера Playboy Ukraine

Украинка приняла участие в фотосессии.
Сегодня, 18:59
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Украинская фехтовальщица, рекордсменка Украины по количеству олимпийских медалей Ольга Харлан снялась для Playboy Ukarine.

Фотосессия со спортсменкой выйдет в сентябрьском номере журнала. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

«Спасибо невероятно креативной и профессиональной команде, за то, что сделали это все реальным», - написала Ольга, добавив фото с обложки.

Напомним, ранее Харлан объявила о помолвке со своим итальянским бойфрендом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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