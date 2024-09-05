Ольга Харлан согласилась выйти замуж за итальянского фехтовальщика
Украинка вступит в брак с Луиджи Самеле.
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан выйдет замуж за итальянского фехтовальщика Луиджи Самеле.
Спортсмен сделал предложение украинки, которая ответила согласием.
Отметим, что на счету Самеле 4 олимпийские награды, у Ольги – 6.
Напомним, Харлан обратилась к украинцам в свой день рождения, заговорив об исчезновении рф.
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