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Харлан обратилась к украинцам в свой день рождения, заговорив об исчезновении рф

Ольга пожелала всем украинцам мира и победы.
Сегодня, 18:41
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Сегодня, 4 сентября, свой день рождения празднует легендарная украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая всегда славилась своей позицией относительно России и войны в Украине.

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Ольга написала сообщение на своей странице в Instagram, где обратилась к украинскому народу:

"34! Перехожу в ту стадию, когда возраст – это просто цифры в паспорте. Единственное, что желаю себе и всем - мира и мира без страны 404", - написала Ольга.

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Харлан стала бронзовым призером в одиночном фехтовании, а также была главной звездой национальной команды в командных соревнованиях, где наши девушки завоевали "золото".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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