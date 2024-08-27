Олимпийская чемпионка Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которая была куплена на аукционе

Двухкратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан встретилась с командами Металлиста 1925.

Девушка вместе с общественным деятелем Сергеем Притулой посетили базу харьковского клуба.

Харлан передала Металлисту 1925 саблю, которую клуб приобрел на благотворительном аукционе Притулы. Этой саблей Ольга нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях.

"Я очень сильно удивилась, когда увидела цифры – была в шоке. А в конце, когда я увидела уже 10 миллионов, я заплакала, потому что поняла, что это такая цепочка: моя работа на дорожке, олимпийское золото, аукцион и потом помощь нашим бойцам.

Благодаря Металлисту 1925 это стало возможным", - отметила украинка.

Отметтим, что саблю приобрели за 10 миллионов гривен. Все деньги пойдут на закупку автоматизированных турелей "ШаБля".

Ранее возлюбленная Ярмоленко показала, как сын украинца болел за Динамо в матче против Зальцбурга.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!