Возлюбленная Ярмоленко показала, как сын украинца болел за Динамо в матче против Зальцбурга
Семья капитана киевлян поддерживала команду в отборе Лиги чемпионов.
Киевское Динамо проиграло Зальцбургу (0:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
На поединке, который проходил в польском Люблине, присутствовала семья капитана Динамо Андрея Ярмоленко.
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Жена футболиста Инна опубликовала в Instagram фото, как их сын в футболке киевлян и клубным флажком поддерживает с команду.
"Страстный болельщик", — написала Инна.
Отметим, что Андрей и Инна воспитывают троих сыновей.
Ответный поединок состоится 27 августа.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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