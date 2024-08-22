Возлюбленная Ярмоленко показала, как сын украинца болел за Динамо в матче против Зальцбурга

Киевское Динамо проиграло Зальцбургу (0:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

На поединке, который проходил в польском Люблине, присутствовала семья капитана Динамо Андрея Ярмоленко.

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Жена футболиста Инна опубликовала в Instagram фото, как их сын в футболке киевлян и клубным флажком поддерживает с команду.

"Страстный болельщик", — написала Инна.

Отметим, что Андрей и Инна воспитывают троих сыновей.

Ответный поединок состоится 27 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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