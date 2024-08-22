"Понимаю, что должен": Ярмоленко оценил поражение от Зальцбурга

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Зальцбурга (0:2) в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Украинец сделал пост в социальной сети, где подвел итоги.

Читай также: "Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов

"Благодарю наших болельщиков за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу.

Понимаю, что должен был использовать такие моменты", – написал Ярмоленко.

Ответный поединок состоится 27 августа.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!