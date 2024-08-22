"Понимаю, что должен": Ярмоленко оценил поражение от Зальцбурга
Украинский футболист обратился к фанатам.
Капитан Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Зальцбурга (0:2) в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Украинец сделал пост в социальной сети, где подвел итоги.
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"Благодарю наших болельщиков за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу.
Понимаю, что должен был использовать такие моменты", – написал Ярмоленко.
Ответный поединок состоится 27 августа.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.
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