"Команда играла до конца": Бущан - о матче Динамо против Зальцбурга в Лиге чемпионов

Киевское Динамо потерпело поражение в первом матче плей-офф квалификации в основной раунд Лиги чемпионов против австрийского Зальцбурга, пропустив по голу в каждом из таймов (0:2).

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Голкипер "бело-синих" Георгий Бущан подвел итоги первого матча, признавшись, чего не хватило киевлянам для достижения положительного результата:

"По-моему, игра сегодня была ровной, просто нужно было реализовывать свои моменты, но не повезло. Но команда играла до конца, и я думаю, что у нас еще будут шансы сыграть в Австрии как можно лучше.

Думаю, присутствовало определенное волнение, но и соперник хорошо прессинговал. В частности, в первом тайме нам не всегда удавалось выйти из под прессинга, были и мои ошибки. Во втором тайме наладили нашу игру, но чуть-чуть не повезло",- цитирует Бущана клубная пресс-служба.

Напомним, ответный матч между Динамо и Зальцбургом состоится во вторник, 27 августа. Старт встречи запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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