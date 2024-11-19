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"Это какой-то трэш для меня": Харлан отреагировала на фейковые новости о ее смерти

Ольга попросила поклонников ответственнее относиться к потреблению информации.
Сегодня, 17:40
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала ложную информацию о ее смерти в результате ракетного обстрела Одессы вчера, 18 ноября.

Фехтовальщица обратилась к своим подписчикам, рассказав что с ней все в порядке и попросила внимательнее проверять информацию.

"Люди, привет. Сегодня утром подписчица прислала мне новость с одной страницы в Facebook. Честно говоря, я в шоке, эта новость будет в следующей сторис. Также комментарии под этой новостью... сами увидите.

Так вот, во-первых, я была в шоке от этого, во-вторых, я была в шоке от того, сколько комментариев и сколько репостов этой новости. В-третьих, люди, пожалуйста, давайте проверять достоверность информации, слава Богу, она фейковая. 

Со мной все хорошо, но отписывайтесь наф*г с таких страниц, не реагируйте. Это какой-то трэш для меня. И эти страницы, которые таким образом привлекают подписчиков, это очень низко. Поэтому люди, проверяйте информацию, со мной все в порядке", - заявила Ольга в своем профиле в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что Харлан вместе со своим женихом посетила туринское дерби.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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