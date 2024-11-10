Олимпийская чемпионка посетила туринское дерби
Ольга Харлан наблюдала за матчем Ювентуса.
Олимпийская чемпионка Ольга Харлан провела насыщенный вечер в Турине.
Украинская фехтовальщица решила посетить вместе с женихом туринское дерби на Альянс Стэдиум.
"Вот такой вот вечер", - подписала фото Ольга.
Напомним, что дерби завершилось уверенной победой Ювентуса 2:0. Голы забивали Тимоти Веа и Кенан Йылдыз.
Ранее также Милан в очередной раз потерял очки.
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