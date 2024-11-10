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Олимпийская чемпионка посетила туринское дерби

Ольга Харлан наблюдала за матчем Ювентуса.
Сегодня, 00:25
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан провела насыщенный вечер в Турине.

Украинская фехтовальщица решила посетить вместе с женихом туринское дерби на Альянс Стэдиум.

"Вот такой вот вечер", - подписала фото Ольга.

Напомним, что дерби завершилось уверенной победой Ювентуса 2:0. Голы забивали Тимоти Веа и Кенан Йылдыз.

Ранее также Милан в очередной раз потерял очки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Ольга Харлан

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