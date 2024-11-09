Милан потерял очки в матче с аутсайдером

В субботу, 9 ноября, Кальяри принимал дома Милан в рамках 12-тура Серии А.

Уже на второй минуте матча "россонери" получили гол в свои ворота, но уже на 15-й минуте вышедший в старте Леау шедевральным ударом забросил мяч вратаря за шиворот.

Вскоре Кальяри забил вновь, но арбитр увидел офсайд и отменил взятие ворота. В ответ на это Леау снова переиграл Шерри и вывел Милан вперед. Но еще до конца тайма Дзаппа снова сравнял счет, но и этот гол был отменен.

Однако Дзаппа исправился, и со стартом второго тайма забил гол теперь уже по всем правилам. На 69-й минуте Абрахам снова вывел гостей вперед, но несмотря на все попытки Милана засушить матч, Кальяри забил на 89-й минуте и поделил очки с соперником.

Статистика матча Кальяри - Милан 12-го тура Серии А

Кальяри - Милан 3:3

Голы: Дзортеа, 2, Дзаппа, 53, 89 - Леау, 15, 40, Абрахам, 69

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 3.20

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 16 - 13

Удары в створ: 7 - 6

Угловые: 6 - 3

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