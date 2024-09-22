Закулисье и откровенные карды: Харлан показала, как проходила ее фотосессия для Playboy

Несколько дней назад вышел свежий номер журнала Playboy, на обложке которого красовалась украинская фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка не впервые появилась на страницах журнала "для взрослых".

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Ольга опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где показала процесс съемки. "Уже в продаже", - подписала видео украинка.

Напомним, ранее она несколько раз позировала для журнала XXL

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