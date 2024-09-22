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Закулисье и откровенные карды: Харлан показала, как проходила ее фотосессия для Playboy

Украинка появилась на обложке сентябрьского выпуска.
Сегодня, 15:21
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Несколько дней назад вышел свежий номер журнала Playboy, на обложке которого красовалась украинская фехтовальщица Ольга Харлан - спортсменка не впервые появилась на страницах журнала "для взрослых".

Читай также: Харлан снялась для обложки сентябрьского номера Playboy Ukraine

Ольга опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где показала процесс съемки. "Уже в продаже", - подписала видео украинка.

Напомним, ранее она несколько раз позировала для журнала XXL

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

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