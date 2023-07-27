Гутцайт - Харлан: Я горжусь тобой. Держись
Министр спорта Украины "очень сильно" поддержал нашу спортсменку.
Министр спорта Украины, глава НОК и член исполкома международной федерации фехтования Вадим Гутцайт высказался о дисквалификации Ольги Харлан с Чемпионата мира.
Функционер "мощно" поддержал украинскую спортсменку, сказав, что гордится ей.
"Я горжусь тобой.
Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине. Держись. Главная победа страны и твоя совсем скоро", - написал Гутцайт в своем Facebook.
Напомним, ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал чиновника выйти из исполкома федерации, которую на протяжении практически 15 лет возглавлял приближенный к путину олигарх Алишер Усманов.
.