МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью
Международный олимпийский комитет сделал заявление по поводу скандала.
Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на дисквалификацию украинки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку представительнице страны-агрессора.
В организации призвали решить ситуацию максимально деликатно и выразили солидарность с украинскими спортсменами.
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"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности.
Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", - приводит комментарий МОК AFP.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отменить дисквалификацию Ольги Харлан.