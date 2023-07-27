МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на дисквалификацию украинки Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку представительнице страны-агрессора.

В организации призвали решить ситуацию максимально деликатно и выразили солидарность с украинскими спортсменами.

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"Мы призываем международные федерации подходить к разрешению ситуаций с участием украинцев и нейтральных спортсменов с необходимой степенью деликатности.

Мы продолжаем быть полностью солидарны с украинскими спортсменами", - приводит комментарий МОК AFP.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал отменить дисквалификацию Ольги Харлан.