"Мы с тобой": Шахтер и Динамо поддержали Харлан после дисквалификации с ЧМ

Международная федерация фехтования все же решила дисквалифицировать Ольгу Харлан с ЧМ, попытавшись угодить всем.

Получилось у функционеров не очень хорошо, ведь принятое решение вызвало бурю негодования, по крайней мере, со стороны украинцев. В частности, о ситуации высказалась пресс-служба донецкого Шахтера.

"Горняки" выразили поддержку нашей спортсменки и заявили, что им стыдно за организацию.

"Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования", - говорится в заявлении клуба.

Также спортсменку поддержало и Динамо. Киевскую клуб опубликовали важное объявление.

"Это была отличная победа и очень важный жест! Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан! Справедливость существует, за нее стоит бороться!"

Напомним, Ольга не пожала руку российской спортсменке Анне Смирновой, что в фехтовании наказывается дисквалификацией. Смирнова подала протест на результат матча, однако, его отклонили, что должно было означать то, что Харлан сразится с болгаркой Йоаной Илиевой в следующем раунде, но этого не случилось, ведь Ольгу все же дисквалифицировали, а Илиева прошла в следующую стадию без боя.