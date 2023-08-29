Рекордсмены мира, звезда Playboy и Ярослава Магучих: украинские чемпионы мира по легкой атлетике

В августе 2023 года в столице Венгрии Будапеште прошел чемпионат мира по легкой атлетике, который подарил Украине новую обладательницу золотой награды наиболее значимых после Олимпиады соревнований в "королеве спорта".

Ярослава Магучих с третьей попытки, после двух серебряных медалей предыдущих мировых первенства, стала чемпионкой в секторе прыжков в высоту на открытых аренах. Для Украины это золото стало четвертым в этой дисциплине и прервало десятилетний период без наград высшей пробы на чемпионатах мира, последние из которых датированы 2013 годом.

ISPORT предлагает вспомнить всех украинских чемпионов по легкой атлетике, которые добивались наивысших достижений на мировых первенствах.

Сергей Бубка (прыжки с шестом)

Золотая медаль: 1993 (Штутгарт), 1995 (Гетеборг), 1997 (Афины)

В последнее время скандальный функционер в 90-х был настоящей звездой легкой атлетики и доминировал в секторе прыжков с шестом. Еще до того, как он стал чемпионом мира в составе сборной Украины, он брал золото ЧМ в 1991 году в составе другой сборной.

По сегодня Бубка является единственным украинцем, у которого есть больше двух золотых медалей чемпионатов мира по легкой атлетике.

Инесса Кравец (тройной прыжок)

Золотая медаль 1995 (Гетеборг)

В 1995 году Инесса Кравец приехала на чемпионат мира в качестве действующей серебряной призерки Олимпиады и чемпионки мира в помещении. В финал Инесса прошла довольно легко, а вот там стартовала не лучшим образом – два заступа.

Но каким был третий прыжок! 15 метров и 50 сантиметров – рекорд мира, который в последствии продержался почти 15 лет!

Жанна Пинтусевич-Блок (100 метров и 200 метров)

Золотая медаль: 1997 (Афины), 2001 (Эдмонтон)

Единственная украинка, которая брала золото ЧМ в разных дисциплинах. В 1997 году Жанна Пинтусевич стала серебряной призеркой на 100-метровке, а на вдвое большей дистанции и вовсе завоевала золото.

Через четыре года Жанна вновь оказалась на вершине, но теперь на 100-метровке. Такие достижения украинки заставили Playboy обратиться к ней, и в 2004 году Пинтусевич-Блок стала первой украинской спортсменкой, которая снялась в эротической фотосессии для этого журнала.

Инга Бабакова (прыжки в высоту)

Золотая медаль 1999 (Севилья)

Первой чемпионкой мира в составе сборной Украины в прыжках в высоту стала Инга Бабакова. В 1999 году в финале она с первой попытки брала каждую высоту вплоть до 199 см.

Когда планку подняли на 201, кроме Инги оставалось только две спортсменки – обе из рф. Но ни одна не смогла взять высоту, а из-за меньшего количества попыток ранее, победу одержала именно украинка.

Юрий Кримаренко (прыжки в высоту)

Золотая медаль 2005 (Гельсинки)

В 2003 году золота Украина не завоевала, а в Финляндии победу одержал прыгун в высоту Юрий Кримаренко. При чем, победа ему далась достаточно тяжело.

Еще на стадии квалификации ему понадобилось три попытки, чтобы взять высоту 2,20м, также с последней попытки он взял и «проходные» 2,27, которые позволили ему с 11-м результатом пройти в финал.

В финале Кримаренко с первой попытки взял 2,29, но чтобы стать чемпионом, ему обязательно нужно было брать и следующую планку – 2,32. И он это сделал, став единственным спортсменом, кому покорилась эта высота в том финале.

Ольга Саладуха (тройной прыжок)

Золотая медаль 2011 (Южная Корея)

Два чемпионата мира подряд прошли для Украины без золота, пока Ольга Саладуха не покорила сектор тройного прыжка.

То первенство для прыгуньи прошло под девизом – без раскачки. В квалификации она с первой же попытки добыла «проходной» результат, а в финале также первым же прыжком показала результат в 14,94м, который позволил ей стать чемпионкой мира.

Анна Мельниченко (семиборье)

Золотая медаль 2013

В 2013 году Анне Мельниченко было уже 30, но именно этот год стал лучшим в её карьере. Она стала третьей на чемпионате Европы в помещении в пентатлоне, а затем выиграла ЧМ в семиборье.

Украинка стартовала с второго места в стометровке с барьерами, после чего установила личный рекорд в прыжках в высоту и показала неплохой результат (7 место) в толкании ядра и вошла в топ-5 в беге на 200 метров.

Прыжки в длину для Анны завершились третьей позицией, а единственным видом, который можно назвать неудачным, стало метание копья (16 место). Перед 800-метровкой у Анны уже был неплохой задел, а уверенное выступление позволило выиграть золото без особого стресса.

Богдан Бондаренко (прыжки в высоту)

Золотая медаль 2013

Через два дня после золота Мельниченко на том же ЧМ в соседней стране золото взял и Богдан Бондаренко. В финале он стартовал лишь с третьей высоты (2,29) и уверенно её взял. Затем пропустил 2,32 и сразу же перепрыгнул 2,35.

2,38 Богдан также решил пропустить, а 2,41 взял со второй попытки. Тогда еще юный катарец Мутаз Эсса Бершим решил сразу переходить на 244 сантиметра, но обойти украинца не сумел.

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Золотая медаль 2023 (Будапешт)

10 лет Украина не видела золотых медалей чемпионатов мира и вот, наконец-то, Ярослава Магучих сумела прервать эту серию.

В своем финале Яся могла кого-то напугать, когда не взяла 194 см с первой попытки, но дальше уверенно брала планку за планкой и стала единственной спортсменкой, которой удалось прыгнуть выше 2 метров.

Источник: Getty Images

Таким образом, благодаря долгожданному триумфу Магучих после десятилетнего перерыва Украина получила своего девятого чемпиона мира по легкой атлетике. Всего же на счету этих спортсменов 12 наград высшей пробы.

Также за свою историю украинские спортсмены 15 раз останавливались в шаге от золота, как Марина Бех-Романчук в тройном прыжке на нынешних соревнованиях в Будапеште. Еще на счету наших атлетов 16 бронзовых медалей мировых первенств.

Будем надеяться, что начинание Магучих по восхождению на вершину будет поддержано и уже на следующем чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в 2025 году в Токио, мы увидим новых украинских чемпионов, которые пополнят копилку страны свежим золотом.