Олимпийский комитет США поддержал решение МОК о допуске росийских спортсменов

Новый руководитель Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал решение МОК о начале процесса возвращения росийских и белоруских спортсменов.

Напомним, что ранее МОК начал рассматривать возможность возвращения спортменов из стран-агрессоров в международный спорт. Украина уже заявила о бойкоте, если это решение будет принято.

А теперь международный комитет поддержали и в США, мотивировав это тем, что необходимо создать условия для соперничества лучших спортсменов.

"После того как мы выслушали многих спортсменов и болельщиков из США, мы признаем реальную потребность в том, чтобы в соревнованиях принимали участие все лучшие спортсмены мира. Но это может произойти, если процесс пройдет с полным обеспечением безопасной и честной игры.

Таким образом, мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который бы сохранил существующие санкции, гарантируя, что к соревнованиям будут допущены только нейтральных и чистых спортсменов", – говорится в открытом письме, опубликованным Associated Press.