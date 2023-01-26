Украина может бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к соревнованиям россиян и белорусов

В МОК заговорили о возможном восстановлении в правах представителей страны-агрессора и ее пособника.

Министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Украины Вадим Гутцайт не исключает, что украинские спортсмены могут бойкотировать Олимпиаду, если к соревнованиям будут допущены россияне и белорусы.

Накануне Международный олимпийский комитет начал рассматривать возможность возвращения представителей страны-агрессора и ее пособника, которые смогут выступать в нейтральном статусе, если активно не поддерживали войну против Украины.

"МОК подтвердил свои санкции против правительств государств-агрессорок, а также солидарность с украинскими спортсменами и нашей Олимпийской семьей. Однако также началась дискуссия о возможности участия в соревнованиях атлетов из всех стран, особенно между которыми продолжаются войны.

Заявление МОК по итогам заседания Исполкома 25 января 2023 фактически является описанием ситуации, которая сложилась в Олимпийском движении в связи с полномасштабной агрессией РФ с помощью РБ, начатой во время Олимпийского перемирия. Она недавно обсуждалась узким кругом лиц на так называемом Олимпийском саммите, куда пригласили представителей только трех НОКов (США, КНР и рф).

В рамках дальнейших консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов поднимался большинством НОКов. Украина и некоторые государства-партнеры, бравшие слово, выступили против этого до завершения агрессии россии. Для всего украинского спортивного сообщества – это принципиальный вопрос. В этом нас поддерживает и Президент нашего государства и все общество.

Часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК.

Недопустима такая ситуация и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушаться члены МОК.

Наша позиция неизменна: пока в Украине идет война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях.

Безусловно, наши национальные спортивные федерации должны усилить коммуникацию с международными федерациями, чтобы запрет остался в силе. Примером является Национальный комитет спорта инвалидов Украины, который совместно с партнерами добился приостановления членства в РФ и РБ в Международном параолимпийском комитете.

Без согласия МПК, МОК вряд ли сможет выработать какие-либо решения по этому вопросу. Кроме того, действуют санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении российских спортсменов.

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде", - написал Гутцайт в Facebook.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство паралимпийского комитета россии.