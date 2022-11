Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство паралимпийского комитета России.

Соответствующее решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине в связи с неспособностью страны-агрессора выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.

Решение поддержали 64 голосами, против - 39, воздержались - 16.

At an Extraordinary General Assembly in Berlin, IPC members have voted 64-39 (with 16 abstentions) in favour of a motion to suspend NPC Russia with immediate effect due to its inability to comply with membership obligations under the IPC Constitution.