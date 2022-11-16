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Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

Страну-агрессора еще больше изолируют от цивилизованного мира.
Сегодня, 22:34
Международный паралимпийский комитет отстранил Россию / Getty Images
Международный паралимпийский комитет отстранил Россию / Getty Images

Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство паралимпийского комитета России.

Соответствующее решение было принято на внеочередной Генеральной ассамблее в Берлине в связи с неспособностью страны-агрессора выполнять обязательства членства в соответствии с уставом организации.

Решение поддержали 64 голосами, против - 39, воздержались - 16.

В связи с приостановлением членства Россия утрачивает все права в Международном паралимпийском комитете, но с правом подачи апелляции.

Если апелляция не будет удовлетворена, то только Генеральная ассамблея может отменить приостановление членства, а ее ближайшее собрание запланировано на четвертый квартал 2023 год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада война с россией

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