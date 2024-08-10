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Президент МОК заявил, что намерен покинуть свою должность

Томас Бах не будет переизбираться на новый срок.
Вчера, 20:55
Томас Бах / Getty Images
Томас Бах / Getty Images

Президент МОК Томас Бах заявил, что намерен оставить пост, пишет Welt.

Напомним, что фунционер должен освободить пост в следующем году после 12 лет руководства комитетом, что является максимальным сроком на этой должности.

Некоторые члены МОК предлагали изменить статут, чтобы позволить Бахзу переизбраться, однако сам немец отклонил все подобные предложения.

Бах заявил, что сила их орагнизации в сменяемости, а также предположил, что новым временам нужны новые лидеры, а ему пора уступить место.

Напомним, Томас Бах - олимпийский чемпион по фехтованию 1974 года. Он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в августе 2013 года. Он стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК.

Накануне Олимпиады Томас Бах получил свою дозу критики от террористической власти росии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томас Бах

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