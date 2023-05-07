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Бах: Мы прилагаем усилия, чтобы исполнить миссию, касающуюся возвращения россиян и белоруссов в спорт

Президент МОК отметился отвратительным заявлением в поддержку стран-оккупантов.
Сегодня, 15:59
Томас Бах / Getty Images
Томас Бах / Getty Images

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возвращении представителей беларуси и россии в международный спорт.

Функционер сделал отвратительное заявление, отметив, что организация "прилагает все усилия для исполнения миссии".

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"Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, реализовать предложения олимпийского движения, вернув спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования.

Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся мнениями с международными федерациями, которые на данный момент отвечают за проведение своих соревнований.

Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из этих двух стран участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже.

Вы знаете заявления правительств, которые хотят решать, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень твердыми, чтобы эти решения принимались ответственными спортивными организациями.

Думаю, что правительства имеют право высказывать свою позицию. Но они также осознают, что любой вид бойкота накажет только их собственных спортсменов и лишит их народ возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпиаде", - сказал глава МОК.

Напомним, что ОИ-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года. Спортсменов из стран-оккупантов уже допустили к соревнованиям в 18 из 32 видов спорта представленных в программе летней Олимпиады.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Томас Бах

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