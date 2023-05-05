Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белоруссов

Эта страна делает подобное уже во второй раз в этом сезоне.

В Германии не состоится этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин.

Как сообщает издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на слова президентки Олимпийского фехтовального клуба Бонны Гудрун Неттерсгайм, страна отказалась от проведения соревнований из-за допуска россиян и белоруссов.

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"Мы приняли это решение, потому что ведется бесчеловечная война. И оно касается всех спортсменов. Думаю, что гораздо хуже оставить это на усмотрение отдельного человека, чем сказать, что мы все против этого - это должна быть очень четкая линия.

Она должна быть у каждой руководящей организации, как на национальном, так и на международном уровне", - цитирует портал слова функционерки.

Ранее Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин по этой же причины. Подобное решение также приняли Дания и Франция.

Также россияне не смогут принять участие на этапах в Колумбии и Мексике, и уже пропустили соревнования в Сеуле.