iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

МОК хочет провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту

Комитет пытается заинтересовать молодое поколение, собираясь провести киберспортивную Олимпиаду.
Сегодня, 20:39
МОК / Getty Images
МОК / Getty Images

В субботу, 14 октября, в Мумбаи (Индия) состоялась церемония открытия 141-й сессии Международного олимпийского комитета.

Во время своего выступления президент МОК Томас Бах сделал "инновационное" заявление, сообщает официальный сайт комитета.

Сообщается, что Бах объявил о планах провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту.

"Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр", - заявил Бах.

"Мы выбрали подход, который позволит нам активно работать в киберспортивном пространстве, оставаясь верными нашим ценностям, которыми мы руководствуемся уже более века".

"Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру так, чтобы она полностью соответствовала нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям"

.

Читай также: МОК включил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028

Первым взаимодействием МОК с киберспортивным сообществом стала организация Киберспортивного форума в 2018 году в Лозанне, после чего была создана Группа по связям с киберспортом, которая стала платформой для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами киберспорта.

В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию. Это было первое пилотное предприятие МОК в киберспорте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт МОК Томас Бах

Статьи по теме

Dota 2: Расписание турниров на 2023 год Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
В МОК рассказали, когда примут решение по допуску росиян на Олимпиаду В МОК рассказали, когда примут решение по допуску росиян на Олимпиаду
ESL Pro League Season 18: NaVi проиграли MOUZ ESL Pro League Season 18: NaVi проиграли MOUZ
Помочь журналистам

Видео

Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча
Украина - Северная Македония 2:0 видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа22:35
Лидер молодежной сборной Англии не поможет своей команде в матче против Украины
Европа22:22
Бензема в соцсетях выступил с поддержкой Палестины
Европа22:01
Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции перед матчем против Шотландии
Европа21:50
В Челси верят, что Мудрик может выиграть Золотой мяч
Европа21:44
"Выбросил свой талант": Балотелли одним фото ответил Ибрагимовичу, который раскритиковал итальянца
Европа21:21
Барселона может перехватить у Милана испанского защитника
Евро-202421:10
Квалификация к Евро-2024: Норвегия примет Испанию, Швейцария выдала камбек против беларусов
Другие страны21:03
Глава Саудовской лиги: Приход Моуриньо поможет нам сделать качественный скачок вперед
Европа20:54
Реал может организовать прощальный матч для Бензема
Олимпийские игры20:39
МОК хочет провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK