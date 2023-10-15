МОК хочет провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту
В субботу, 14 октября, в Мумбаи (Индия) состоялась церемония открытия 141-й сессии Международного олимпийского комитета.
Во время своего выступления президент МОК Томас Бах сделал "инновационное" заявление, сообщает официальный сайт комитета.
Сообщается, что Бах объявил о планах провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту.
"Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр", - заявил Бах.
"Мы выбрали подход, который позволит нам активно работать в киберспортивном пространстве, оставаясь верными нашим ценностям, которыми мы руководствуемся уже более века".
"Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру так, чтобы она полностью соответствовала нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям"
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IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.— IOC MEDIA (@iocmedia) October 14, 2023
“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” - Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un
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Первым взаимодействием МОК с киберспортивным сообществом стала организация Киберспортивного форума в 2018 году в Лозанне, после чего была создана Группа по связям с киберспортом, которая стала платформой для взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами киберспорта.
В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию. Это было первое пилотное предприятие МОК в киберспорте.
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