МОК хочет провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту

В субботу, 14 октября, в Мумбаи (Индия) состоялась церемония открытия 141-й сессии Международного олимпийского комитета.

Во время своего выступления президент МОК Томас Бах сделал "инновационное" заявление, сообщает официальный сайт комитета.

Сообщается, что Бах объявил о планах провести первые в истории Олимпийские игры по киберспорту.

"Я попросил нашу новую киберспортивную комиссию МОК изучить вопрос создания Олимпийских киберспортивных игр", - заявил Бах.

"Мы выбрали подход, который позволит нам активно работать в киберспортивном пространстве, оставаясь верными нашим ценностям, которыми мы руководствуемся уже более века".

"Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру так, чтобы она полностью соответствовала нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям"

.

IOC President announces plans to create Olympic Esports Games at opening of 141st IOC Session in Mumbai.

“I have asked our new IOC Esports Commission to study the creation of Olympic Esports Games.” - Thomas Bach said in his opening speech.#IOCMumbai2023 pic.twitter.com/C4lo9Vl7Un