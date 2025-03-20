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Новым президентом МОК впервые в истории станет женщина

Кирсти Ковентри неожиданно победила в первом же раунде.
Сегодня, 17:42       Автор: Андрей Безуглый
Кирсти Ковентри / Getty Images
Кирсти Ковентри / Getty Images

В четверг, 20 марта, состоялись выборы следующего президента МОК.

В первом же туре голосования уверенную победу над шестью другими кандидатами одержала двукратная олимпийская чемпионка и член исполкома МОК Кирсти Ковентри.

Бышая пловчиха станет первой в истории женщиной, а также первой представительницей Африки, возглавившей МОК.

Новый президент приступит к исполнению обязанностей 23 июня 2025 года, когда истечет срок Томаса Баха.

Также сессия проголосовала за предоставление нынешнему главе комитета статуса почетного президента.

Ранее также сообщалось, что на ЧМ-2026 уже квалифицировалась первая команда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК

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