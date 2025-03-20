Новым президентом МОК впервые в истории станет женщина
Кирсти Ковентри неожиданно победила в первом же раунде.
В четверг, 20 марта, состоялись выборы следующего президента МОК.
В первом же туре голосования уверенную победу над шестью другими кандидатами одержала двукратная олимпийская чемпионка и член исполкома МОК Кирсти Ковентри.
Бышая пловчиха станет первой в истории женщиной, а также первой представительницей Африки, возглавившей МОК.
Новый президент приступит к исполнению обязанностей 23 июня 2025 года, когда истечет срок Томаса Баха.
Также сессия проголосовала за предоставление нынешнему главе комитета статуса почетного президента.
Ранее также сообщалось, что на ЧМ-2026 уже квалифицировалась первая команда.
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