МОК включил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028

Среди них лишь два дебютанта.

МОК добавил в программу летней Олимпиады-2028 в США пять новых видов спорта.

Об этом рассказал глава комитета Томас Бах по итогам заседания исполкома в Мумбаи сегодня.

Американские оргаизаторы предложили добавить на Олимпиаду софтбол/бейсбол, сквош, крикет, лакросс и флаг-футбол. Якобы эти виды спорта соответствуют американской культуре и очень популярны в стране.

Отметим, что среди перечисленных видов спорта лишь два дебютируют на ОИ в 2028 году - флаг-футбол и сквош никогда не входили в программу.

При этом крикет вернется спустя 128 лет, соревнования по этому виду спорта в рамках Олимпиады не проводили с 1900 года. Бейсбол войдет в программу в седьмой раз, софтбол - во второй.

Соревнования по лакроссу также отсутствовали на ОИ в течение долгого времени. В последний раз награды за него разыгрывали в 1948 году.

Ранее, напомним, сообщалось, когда МОК примет решение по допуску/недопуску росиян на ОИ в Париже.

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