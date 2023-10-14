iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

МОК включил пять новых видов спорта в программу Олимпиады-2028

Среди них лишь два дебютанта.
Сегодня, 11:28
МОК / Getty Images
МОК / Getty Images

МОК добавил в программу летней Олимпиады-2028 в США пять новых видов спорта.

Об этом рассказал глава комитета Томас Бах по итогам заседания исполкома в Мумбаи сегодня.

Американские оргаизаторы предложили добавить на Олимпиаду софтбол/бейсбол, сквош, крикет, лакросс и флаг-футбол. Якобы эти виды спорта соответствуют американской культуре и очень популярны в стране.

Отметим, что среди перечисленных видов спорта лишь два дебютируют на ОИ в 2028 году - флаг-футбол и сквош никогда не входили в программу.

При этом крикет вернется спустя 128 лет, соревнования по этому виду спорта в рамках Олимпиады не проводили с 1900 года. Бейсбол войдет в программу в седьмой раз, софтбол - во второй.

Соревнования по лакроссу также отсутствовали на ОИ в течение долгого времени. В последний раз награды за него разыгрывали в 1948 году.

Ранее, напомним, сообщалось, когда МОК примет решение по допуску/недопуску росиян на ОИ в Париже.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком "Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки
Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов
Фантастический удар и дубль Мбаппе в обзоре матча Нидерланды - Франция: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:58
"Приятный сюрприз": Экс-чемпиона удивило решение Фьюри согласиться на бой с Усиком
Европа13:50
Судаковым интересуется ряд топ-клубов АПЛ
Европа13:49
Бавария намерена продлить одного из лидеров атаки
Бокс13:22
Непобежденный украинский боксер помогает Нганну готовиться к бою с Фьюри
Европа13:18
Харлан встретилась с Шевченко
Европа13:17
Винисиус: Я не верю в мир без расистов
Бокс12:45
Чисора рассказал, при каком условии бой Усик - Фьюри организуют в запланированные сроки
Формула 112:39
Риккардо примет участие в Гран-при США
Европа12:06
Наполи попробует пригласить титулованного аргентинского специалиста
Евро-202411:50
Украина - Северная Македония: на матче ожидается аншлаг, за исключением части закрытых трибун
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK