В МОК рассказали, когда примут решение по допуску росиян на Олимпиаду

Решение по допуску или недопуску росиян на Олимпиаду будет принято непосредственно перед турниром.

Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. По его словам, у комитета нет никаких дедлайнов относительно этого решения.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Дедлайна по решению насчет участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент, я думаю, это будет незадолго до Олимпиады", – сказал Адамс.

Ранее также сообщалось, что МОК приостановил деятельность НОК росии.

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