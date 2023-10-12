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В МОК рассказали, когда примут решение по допуску росиян на Олимпиаду

У комитета нет четкого дедлайна.
Сегодня, 18:51
Марк Адамс / Getty Images
Марк Адамс / Getty Images

Решение по допуску или недопуску росиян на Олимпиаду будет принято непосредственно перед турниром.

Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. По его словам, у комитета нет никаких дедлайнов относительно этого решения.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Дедлайна по решению насчет участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент, я думаю, это будет незадолго до Олимпиады", – сказал Адамс.

Ранее также сообщалось, что МОК приостановил деятельность НОК росии.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК

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