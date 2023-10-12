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МОК приостановил деятельность Олимпийского комитета россии

Организация отреагировала на "оккупацию" украинских комитетов.
Сегодня, 16:55
МОК отстранил россиян / Getty Images
МОК отстранил россиян / Getty Images

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о приостановлении членства Олимпийского комитета России.

Организация приняла такое решение, ведь 5 октября ОКР принял в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины.

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МОК заявил, что это нарушение Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК. Исполком одобрил, что ОКР немедленно останавливает свою деятельность.

"Олимпийский комитет России больше не имеет права действовать как Национальный олимпийский комитет, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от олимпийского движения.

МОК оставляет за собой право принимать решения по участию отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпиаде-2024 и Олимпиаде-2026", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024.

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