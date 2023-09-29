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Россиян допустили к участию в Паралимпиаде-2024

Представители страны-террориста будут представлены в Париже в нейтральном статусе.
Сегодня, 16:35
Представители страны-террориста выступят на Паралимпиаде / Getty Images
Представители страны-террориста выступят на Паралимпиаде / Getty Images

Представителям россии разрешили принять участие в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Соответствующее решение было принято делегатами Генассамблеи Международного паралимпийского комитета в Бахрейне.

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Сначала члены не смогли принять постановление о полной приостановке членства страны-террориста в комитете. По итогам голосования 74 делегата высказались против отстранения россиян, 65 - поддержало это решение, а 13 - воздержалось.

После делегаты проголосовали за частичное отстранение российских параатлетов от соревнований: 90 проголосовало за это решение, 56 - против, шесть - воздержались.

Таким образом, представители страны-агрессора смогут выступить на Паралимпийских играх в нейтральном статусе - без национальной символики.

Паралимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Напомним, ранее россия и беларусь не получили официальных приглашений на Олимпиаду-2024.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: паралимпиада война с россией

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