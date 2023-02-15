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Известный украинский боксер предложил тренировку Минаю после массовой драки с россиянами

Тарас Шелестюк готов преподать мастер-класс игрокам закарпатцев.
Сегодня, 10:15
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк

Вчера, 14 февраля, игроки закарпатского Миная не очень любезно встретили представителей страны-террориста в лице ярославского Шинника.

В частности, форвард украинского клуба Даниил Колесник побил россиянина за неподобающее отношение к персоналу отеля.

Популярный боксер Тарас Шелестюк отреагировал на произошедшее, предложив футболистам Миная придти к нему на тренировку по боксу.

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"Респект всем парням. С удовольствием проведу тренировку по боксу и поделюсь своим опытом с игроками клуба, чтобы в следующий раз с двоечки вырубили русню", - написал Шелестюк в Instagram.

Стоит сказать, что на счету Шелестюка бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и золото чемпионата мира-2011 в Баку. В профессиональной карьере провел 20 боев, победив в 19. В одном поединке была ничья.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Тарас Шелестюк минай

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