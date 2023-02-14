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Стало известно, кто из игроков Миная избил пьяного российского футболиста

Отличился 97-й номер.
Сегодня, 12:54
Даниил Колесник / fcminaj.com
Даниил Колесник / fcminaj.com

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами Миная и представителями ярославского шинника.

Согласно одной из версий, один из футболистов страны-террориста, будучи в нетрезвом состоянии, хамил персоналу, а один из украинских игроков решил за них вступиться. Это и стало причиной драки.

Сегодня стало известно, что игроком, который вступился за персонал стал нападающий Миная Данил Колесник. Он сделал замечание россиянину, однако тот проигнорировал предупреждение, так как был в полубезсознательном состоянии из-за щедрых возлияний.

По версии российских СМИ, инициаторами драки были украинцы, которые избили игрока шинника в лифте.

Также сейчас есть информация, что игроки страны-агрессора намерены спешно покинуть отель.

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай

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