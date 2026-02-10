Лыжные гонки: ни одна украинка не прошла квалификацию

В рамках Олимпийских Игр 2026 года прошла квалификация женского спринта в лыжных гонках.

Украину представляли четыре спортсменки, но все были далеки от 30-ки лучших, которые и пробились в четвертьфиналы.

Лучшей из Украинок стала Анастасия Никон, занявшая 59-е место, отстав от лидера на 31 секунду.

София Шкатула пришла к финишу 64-й, Елизавета Ноприенко стала 81-й, а Дарина Мигаль - 83-й. Всего участие принимали 89 спортсменок.

