Лыжные гонки: ни одна украинка не прошла квалификацию

Завершилась квалификация.
Сегодня, 11:26       Автор: Василий Войтюк
София Шкатула / Getty Images
София Шкатула / Getty Images

В рамках Олимпийских Игр 2026 года прошла квалификация женского спринта в лыжных гонках.

Украину представляли четыре спортсменки, но все были далеки от 30-ки лучших, которые и пробились в четвертьфиналы.

Лучшей из Украинок стала Анастасия Никон, занявшая 59-е место, отстав от лидера на 31 секунду.

Читай также: Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов

София Шкатула пришла к финишу 64-й, Елизавета Ноприенко стала 81-й, а Дарина Мигаль - 83-й. Всего участие принимали 89 спортсменок.

