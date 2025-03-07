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Футбол

Лукаку неожиданно высказался о критике своего веса

В Италии форварда считают трудягой.
Сегодня, 17:28
Ромелу Лукаку / Getty Images
Ромелу Лукаку / Getty Images

Нападающий Наполи Ромелу Лукаку ответил на критику своего веса.

Форвард заявил, что никогда не обращал внимания на оскорбления, однако знает, что в Англии его до сих пор считают ленивым.

При этом Ромелу так не считает, и в Италии также о форварде совсем другое мнение.

"В Интере я весил 101 килограмм, здесь, в Наполи, 99. Но мой идеальный вес – 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету.

В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику. Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идет домой к своим детям.

В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой", - приводит слова Лукаку Goal.

Ранее также сообщалось, что Неймар хочет вернуться в Европу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ромелу Лукаку

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