Лукаку рассказал, что в Челси его заставляли пользоваться раздевалкой молодежной команды

Экс-форвард лондонского Челси Ромелу Лукаку рассказал о том, с какой ситуацией столкнулся, когда стал ненужен команде.

По словам бельгийца, он еще с несколькими игроками был вынужден делить раздевалку с игроками молодежки.

«Я не единственный, кто оказался в статусе изгоя. Обамеянг и Зиеш были со мной. Нас поставили перед фактом, сказав, что мы будем пользоваться одной раздевалкой с молодежью.

Это бизнес - клуб просто говорит тебе, что ты не часть проекта, и часто даже решает, какой будет твоя следующая команда. Но если ты хочешь уйти сам, даже по серьезным причинам - у тебя нет выбора. Они затягивают все до последнего момента, истощают тебя.

Клубы имеют связи со СМИ, и не нужно что-то выдумывать, чтобы загнать игрока в сложную ситуацию или показать его не тем, кем он на самом деле является

Поверьте, я видел вещи, в которые никогда бы не поверил. Однажды я хотел бы раскрыть правду для молодых игроков. Кто действительно работает для них, а кто против», - сказал Лукаку в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси побил рекорд Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!