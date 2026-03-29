Лидер Наполи определился со своим будущим

Скотт Мактоминей не заинтересован в переезде.

Полузащитник Наполи Скотт Мактоминей определился с дальнейшей судьбой, пишет Фабрицио Романо.

Недавно появились слухи, что саудовские клубы активно следят за шотландским хавбеком. Контракт же игрока истекает в 2028 году.

Тем не менее, сам Мактоминей совершенно не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию.

Игрок сейчас сосредоточен на удачном финише сезона, а также готов продолжать выступать за итальянский клуб.

В текущем сезоне Скотт Мактоминей провел 36 матчей, отличившись 11 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит за хавбеком Ньюкасла.

