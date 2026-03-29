iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лидер Наполи определился со своим будущим

Скотт Мактоминей не заинтересован в переезде.
Сегодня, 20:59       Автор: Андрей Безуглый
Скотт Мактоминей / Getty Images
Полузащитник Наполи Скотт Мактоминей определился с дальнейшей судьбой, пишет Фабрицио Романо.

Недавно появились слухи, что саудовские клубы активно следят за шотландским хавбеком. Контракт же игрока истекает в 2028 году.

Тем не менее, сам Мактоминей совершенно не заинтересован в переходе в Саудовскую Аравию.

Игрок сейчас сосредоточен на удачном финише сезона, а также готов продолжать выступать за итальянский клуб.

В текущем сезоне Скотт Мактоминей провел 36 матчей, отличившись 11 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит за хавбеком Ньюкасла.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скотт мактоминей

Последние новости

Формула 122:02
Антонелли стал первым итальянцем, выигравшим два Гран-при за 73 года
Европа20:59
Лидер Наполи определился со своим будущим
Формула 120:10
Ферстаппен снова задумался о завершении карьеры в Формуле-1
Теннис19:25
Калинина уступила в финале турнира в Дубровнике
Бокс18:58
WBO рекомендовал нового претендента на чемпионский пояс
Киберспорт18:25
NaVi заменили ветерана выпускником собственной академии
Европа17:48
Тоттенхэм отправил в отставку Тудора
Киберспорт17:20
NaVi уступили в финале BLAST Open Rotterdam 2026
Европа14:50
Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед
Европа14:13
Луческу срочно госпитализировали из-за проблем с сердцем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK