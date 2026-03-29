Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити также не отстает с предложением по Тонали.

Сандро Тонали заинтересовал сразу две команды из Манчестера - Юнайтед и Сити.

Отмечается, что руководство "красных дьяволов" поставило полузащитника Ньюкасла на первое место в списке желаемых приобретений.

Учитывая такой интерес со стороны красных, Сити следит за ситуацией с итальянским игроком и в случае необходимости готово направить запрос о трансфере в размере 100 миллионов евро.

In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali.



Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione.



Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno… pic.twitter.com/49eCAnf2G1 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 29, 2026

Напомним, что контракт итальянского хавбека с Ньюкаслом рассчитан до 2028 года. В этом сезоне в АПЛ он отдал 2 голевые передачи в 29 матчах.

Тем временем команда МЛС сделала первое предложение по игроку Манчестер Юнайтед. Какое решение примет защитник?

