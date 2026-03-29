Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед
Сандро Тонали заинтересовал сразу две команды из Манчестера - Юнайтед и Сити.
Отмечается, что руководство "красных дьяволов" поставило полузащитника Ньюкасла на первое место в списке желаемых приобретений.
Учитывая такой интерес со стороны красных, Сити следит за ситуацией с итальянским игроком и в случае необходимости готово направить запрос о трансфере в размере 100 миллионов евро.
In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 29, 2026
Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione.
Anche il Manchester City è molto attento alla situazione del calciatore italiano, valutato intorno… pic.twitter.com/49eCAnf2G1
Напомним, что контракт итальянского хавбека с Ньюкаслом рассчитан до 2028 года. В этом сезоне в АПЛ он отдал 2 голевые передачи в 29 матчах.
