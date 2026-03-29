iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Хавбек Ньюкасла в приоритете у руководства Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити также не отстает с предложением по Тонали.
Сегодня, 14:50       Автор: Валентина Чорноштан
Сандро Тонали / Getty Images
Сандро Тонали заинтересовал сразу две команды из Манчестера - Юнайтед и Сити.

Отмечается, что руководство "красных дьяволов" поставило полузащитника Ньюкасла на первое место в списке желаемых приобретений.

Учитывая такой интерес со стороны красных, Сити следит за ситуацией с итальянским игроком и в случае необходимости готово направить запрос о трансфере в размере 100 миллионов евро.

Напомним, что контракт итальянского хавбека с Ньюкаслом рассчитан до 2028 года. В этом сезоне в АПЛ он отдал 2 голевые передачи в 29 матчах.

Тем временем команда МЛС сделала первое предложение по игроку Манчестер Юнайтед. Какое решение примет защитник?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Сандро Тонали ФК Манчестер Юнайтед

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Популярное на сайте

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK