Команда МЛС сделала первое предложение Каземиро

Бразильский хавбек ищет новые клубы после последнего сезона в Манчестере.
Сегодня, 11:53       Автор: Валентина Чорноштан
Каземиро / Getty Images
Каземиро / Getty Images

Каземиро, который решил, что этот сезон станет для него последним в футболке Манчестер Юнайтед, ищет варианты для продолжения карьеры.

Отмечается, что Интер Майами начал переговоры с окружением бывшего игрока Реала. Добавим, что сам Лионель Месси заинтересован в том, чтобы хавбек защищал цвета клуба Фламинго.

По имеющейся информации, клуб МЛС уже сделал стартовое предложение по контракту. Тем временем 34-летний игрок сборной Бразилии открыт к переходу в команду Бэкхема.

Кроме Интер Майами, у игрока есть предложения от европейских и саудовских клубов.

К слову, Англия потеряла восемь футболистов после товарищеского матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Статьи по теме

Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха Клуб МЛС опроверг слухи о подписании Мохамеда Салаха
Два клуба МЛС включились в гонку за бразильским хавбеком Два клуба МЛС включились в гонку за бразильским хавбеком
Саудовский клуб готов подписать хавбека Манчестер Юнайтед Саудовский клуб готов подписать хавбека Манчестер Юнайтед
Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Швеции в отборе ЧМ-2026 и сыграют товарищеский матч с Албанией
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Футбол сегодня: матчи первой и второй лиги Украины
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: определена дата доигровки матча 15-го тура Металлист 1925 - Верес
просмотров

Последние новости

ММА13:53
Украинка забрала титул IBO в Бельгии
Украина13:37
CAS стал на сторону Шахтера в деле Майкона
Формула 113:08
Четырёхкратный чемпион раскритиковал болид и регламент
НБА12:47
Команда с Восточной конференции впервые за 10 лет не будет играть в плей-офф
Европа12:20
Полузащитник Реала открыл правду о травме, которую скрывал ради ЧМ-2022
Другие страны11:53
Команда МЛС сделала первое предложение Каземиро
ММА11:29
Украинский боец сумел победить Михала Пезду
НБА10:56
Французский центровой лидирует в гонке за MVP сезона-25/26
Европа10:34
Барселона готова предложить своему 37-летнему форварду однолетний контракт
Формула 110:06
Гран-при Японии-2026. Антонелли выиграл гонку, за ним пилоты Макларена и Феррари
