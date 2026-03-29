Команда МЛС сделала первое предложение Каземиро
Каземиро, который решил, что этот сезон станет для него последним в футболке Манчестер Юнайтед, ищет варианты для продолжения карьеры.
Отмечается, что Интер Майами начал переговоры с окружением бывшего игрока Реала. Добавим, что сам Лионель Месси заинтересован в том, чтобы хавбек защищал цвета клуба Фламинго.
По имеющейся информации, клуб МЛС уже сделал стартовое предложение по контракту. Тем временем 34-летний игрок сборной Бразилии открыт к переходу в команду Бэкхема.
🚨🇺🇸 Understand Inter Miami have started talks with Casemiro’s camp as first proposal has been sent!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026
Casemiro, open to Miami move with ambitious project + personal life.
Deal depend on financial proposal, as he received more bids from Europe/Saudi.
🎥➕ https://t.co/GpSmSjPykI pic.twitter.com/FglVvog09d
Кроме Интер Майами, у игрока есть предложения от европейских и саудовских клубов.
