Два клуба МЛС включились в гонку за бразильским хавбеком

Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро привлекает все больше внимания, пишет ESPN.

Накануне издание сообщило, что бразильцем активно интересуется Аль-Иттихад.

Теперь же к гонке за подписание бразильца присоединились Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.

При этом ни один из трех клубов пока официально не контактировал с Каземиро. Вероятней всего, определятся со своим будущим бразилец будет уже летом.

Также стоит отметить, что у обоих клубов МЛС заполнены соответствующие слоты, а потому для Каземиро придется освобождать место.

