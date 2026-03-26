iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Два клуба МЛС включились в гонку за бразильским хавбеком

Каземиро имеет уже несколько вариантов.
Сегодня, 17:20       Автор: Андрей Безуглый
Каземиро / Getty Images
Полузащитник Манчестер Юнайтед Каземиро привлекает все больше внимания, пишет ESPN.

Накануне издание сообщило, что бразильцем активно интересуется Аль-Иттихад.

Теперь же к гонке за подписание бразильца присоединились Интер Майами и Лос-Анджелес Гэлакси.

При этом ни один из трех клубов пока официально не контактировал с Каземиро. Вероятней всего, определятся со своим будущим бразилец будет уже летом.

Также стоит отметить, что у обоих клубов МЛС заполнены соответствующие слоты, а потому для Каземиро придется освобождать место.

Ранее также сообщалось, что Арсенал попробует переманить звезду ПСЖ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: каземиро

Видео

Шульга набрал первые очки в НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK