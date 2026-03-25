Арсенал намерен переманить звезду ПСЖ

Арсенал хочет летом подписать Хвичу Кварацхелию, пишет The Independent.

"Канониры" намерены устроить некоторую перестройку, избавившись от ряда игроков. На их место же намерены подписать опытных футболистов.

Одним из таких и является Кварацхелия. Сообщается, что грузин готов рассмотреть предложение лондонского клуба.

Тем не менее в ПСЖ также высоко ценят вингера, а потому сделка будет очень сложной для Арсенала.

Трансфермаркт оценивает Хвичу Кварацхелию в 90 млн евро.

